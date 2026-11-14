Kozan'da ruhsat ve hijyen denetimleri sonuçları: 370 iş yeri incelendi

Kozan'da zabıta üç aylık denetim bilançosunu açıkladı

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde market, bakkal, okul kantinleri ve çeşitli işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri ruhsatları ve mevzuata uygunlukları incelendi.

Denetim kapsamı:

Kozan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre son 3 aylık faaliyet bilançosu kapsamında 370 iş yeri denetlendi. Ekipler, özellikle tüketici sağlığını doğrudan etkileyen hususlara öncelik verdi.

Sonuçlar ve uygulanan işlemler:

Denetimler sonucunda 32 iş yerine ruhsat düzenlendi, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 iş yeri ve şahıs hakkında cezai işlem uygulandı ve 4 iş yeri mühürlendi. Açıklamada bu verilerin son 3 aylık denetim bilançosu olarak paylaşıldığı ifade edildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KOZAN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN SON 3 AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 370 İŞ YERİ KONTROL EDİLİRKEN, KURALLARA AYKIRI FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENEN 15 İŞ YERİ VE ŞAHIS HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 4 İŞ YERİ İSE MÜHÜRLENDİ.