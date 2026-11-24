Kozan'da başkan Atlı öğretmenleri okullarda kutladı

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarındaki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Ziyaretler kapsamında eğitimcilerle bir araya gelen heyet, öğretmenlere hediye ve ikramlarda bulundu.

ziyaretin kapsamı:

Sabah saatlerinden itibaren sürdürülen turda Atlı ve ekibi, farklı okul türlerinden öğretmenlerle görüşerek onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Ziyaretler sırasında yapılan küçük jestler ve ikramlar, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı ve samimi sohbetlere sahne oldu.

başkanın mesajı:

Başkan Atlı, buluşmalarda yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı büyük bir özveri, sabır ve sevgiyle yetiştiren öğretmenlerimiz, yarınlarımızın mimarlarıdır." ifadelerini kullandı. Atlı ayrıca, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerin gününü yürekten kutladı.

Belediye yetkilileri, bu tür ziyaretlerin eğitim camiasıyla bağları güçlendirmek ve öğretmenlerin emeklerini görünür kılmak açısından önem taşıdığını vurguladı.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖZGÜR ÇELİK'İ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTADI.