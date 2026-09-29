Kreşe başlayan çocuklarda bağışıklık için uyku ve dengeli beslenme şart

uzmandan özet

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, sonbahar ve okul döneminin başlamasıyla birlikte kreşe ve okula yeni başlayan çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını belirtti. Dr. Yapar, bu tablonun ailelerde sıklıkla karşılaşılan "bağışıklık düşük" endişesine neden olduğunu ancak durumun çoğu zaman beklenen bir süreç olduğunu ifade etti.

bağışıklığı destekleyen temel alışkanlıklar:

Uzman, tek bir vitaminin veya gıdanın bağışıklığı tek başına güçlendirmeyeceğini; bunun yerine yeterli ve dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve yaşa uygun aşıların tamamlanmasının bağışıklığın temel taşları olduğunu söyledi. Sonbahar geldi diye gelişigüzel vitamin, çinko veya şurup başlanmaması, önce çocuk doktoruyla değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Yapar, kreş ortamlarında çocukların çok sayıda farklı virüse maruz kaldığını ve bir enfeksiyonun öksürüğü tamamen geçmeden başka bir enfeksiyonun başlayabileceğini belirterek bunun çocukta aylarca hasta izlenimi yaratabileceğini açıkladı. Bu nedenle yalnızca yıl içindeki hastalanma sayısına bakarak bağışıklık yetersizliği tanısı koymamak gerektiğini, büyüme-gelişme, hastalıkların şiddeti ve sağlıklı dönemlerin varlığının birlikte değerlendirileceğini söyledi.

antibiyotik, burun akıntısı ve giydirme önerileri:

Sonbahar ve kış aylarındaki enfeksiyonların büyük çoğunluğunun viral olduğu, burun akıntısının sarı veya yeşil olmasının tek başına bakteriyel enfeksiyon anlamına gelmediği hatırlatıldı. Antibiyotik kullanımının yalnızca hekim değerlendirmesi sonrası ve gerekli durumlarda uygulanması gerektiği vurgulandı.

Çocuğu hastalıktan korumak amacıyla aşırı kalın giydirmenin yararı olmadığına dikkat çeken Dr. Yapar, kat kat giydirmenin tercih edilmesi gerektiğini; böylece ortam koşullarına göre rahatça çıkarılıp giydirilebilecek kıyafetlerin kullanılmasının daha uygun olduğunu söyledi. Evlerin gereğinden fazla ısıtılmasının ve havalandırmanın ihmal edilmesinin doğru olmadığını; soğuk havanın tek başına grip veya nezle yapmadığını, nedenin virüsler olduğunu belirtti.

Uzman ayrıca ailelere, çocukları her mikroptan uzak tutma çabasının gerçekçi olmadığını aktardı. Amaçlarının çocuğu tamamen izole etmek değil; sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile kışı geçirmek, hastalandığında evde nasıl destek verileceğini ve hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini bilmek olması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Dr. Kübra Onatoğlu Yapar, ailelere öncelikle çocuğun yaşam alışkanlıklarını düzenlemeyi, aşı takibini yapmayı ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmayı önerdi; kuşku halinde çocuk doktoruna danışmanın en doğru yol olduğunu vurguladı.

ACIBADEM ADANA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. KÜBRA ONATOĞLU YAPAR