Kritik hastalarda nütrisyonun önemi Sinop'ta hekimlerle paylaşıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Nütrisyon Destek Ekibi tarafından düzenlenen eğitimde hekimlere yönelik kapsamlı bir oturum gerçekleştirildi. Etkinlik, kritik durumdaki hastaların tedavi süreçlerinde beslenmenin rolüne odaklandı.

eğitimin içeriği:

Uzm. Dr. Zeynep Fetullahoğlu Durmuş, Uzm. Dr. Özhan Özcan ve Diyetisyen Gökçe Yüksel Mehmetbeyoğlu tarafından verilen sunumlarda, güncel klinik rehberler doğrultusunda kritik hastalarda beslenme yönetimi ele alındı. Katılımcılara, enteral ve parenteral nütrisyon yaklaşımları, beslenme planlaması ve izlem protokolleri aktarıldı.

uygulama ve değerlendirme:

Eğitim kapsamında hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve malnütrisyonun erken tespiti üzerinde duruldu. Klinik duruma uygun nütrisyon desteği sağlanması, risk değerlendirmesi ve takip süreçleri ayrıntılarıyla paylaşıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi, bilimsel ve güncel yaklaşımlar doğrultusunda sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE HEKİMLERE YÖNELİK "KRİTİK HASTADA BESLENME" KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.