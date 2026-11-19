Kruvaziyer sezonunda Bodrum yeni rekor kırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesi, 2026 kruvaziyer sezonunu güçlü bir performansla tamamladı. Liman bu yıl 125 kruvaziyer gemisi ve toplam 128 bin 5 yolcu ağırlayarak bir önceki yılın 116 gemilik rekorunu geride bıraktı. Ziyaretçi profili ve gemi çeşitliliğindeki artış, Bodrum’un uluslararası kruvaziyer rotalarındaki konumunu pekiştirdi.

ilkiye uğrayan gemiler:

2026 sezonunda ilçeye ilk kez gelen gemi sayısı 17 oldu. Bu gemiler arasında Emerald Kaia, Four Seasons I, Crystal, Serenity, Scarlet Lady, Monet, Aidablu, Scenic Eclipse 2, Le Boreal, Silver Nova, Vidanta Elegant, World Traveller, MV Douglas Mawson, Aurora, Oosterdam, Renaissance, Marella Voyager ve Le Champlain yer aldı. İlk ziyaretler, Bodrum’un farklı kruvaziyer rotaları ve yeni işletmeler için cazibesini artırdığını gösteriyor.

tekrarlayan seferler ve segment dağılımı:

Sezon boyunca bazı gemiler birden fazla ziyaret gerçekleştirdi; Aroya 14 seferle en fazla uğrayan gemi olurken, Marella Discovery 12, Astoria Grande 10, Virgin Voyages’ın Scarlet Lady 7 ve Aidablu 5 seferle limanı tercih etti. Four Seasons I ve NG Orion ise dörder sefer düzenledi. Tekrarlayan seferler, Bodrum’un sadece bir uğrak liman değil, düzenli rota noktalarından biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

Öne çıkan bir başka gelişme ise lüks kruvaziyer segmentindeki artış oldu. Bu sezon Four Seasons I, Ponant filosundan Le Champlain ve Le Boreal, Emerald Kaia ile Silver Nova gibi üst segment gemilerin rotalarına Bodrum’u eklemesi, destinasyonun yüksek segmentli deniz turizmindeki görünürlüğünü yükseltti. Farklı hizmet anlayışlarına sahip bu gemilerin uğraması, kentin turizm profilini çeşitlendirirken yerel ekonomi ve liman hizmetleri açısından yeni fırsatlar yarattı.

BODRUM’DA YOLCU GEMİSİ SAYISINDA REKOR KIRILDI