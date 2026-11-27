Küçükçekmece'de bodrum katında patlama ve yangın

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle bir patlama meydana geldi ve hemen ardından yangın çıktı.

olayın gelişimi:

Yangını fark eden çevredekiler binayı kendi imkanlarıyla tahliye etti. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yapılan müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Olayda 1 kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

görgü tanıkları ve görüntüler:

Binanın bodrum katından yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görgü tanıklarından Doğan Demirkol, "Bir doğal gaz patlaması olduğunu söylediler. Ben de zaten buraya yeni geldim. Şu yanımızdaki binanın camları falan üst kata kadar komple bina dumana boğuldu. İçeriden bir kişi çıktı, o çıkan kişiyi de ambulans geldi aldı. Bir kişi de herhalde içeride ameliyatlıymış, onunda koşarak çıktığını biliyorum. Ağır bir şey yok duyduğuma göre. Yangını söndürdüler" dedi.

Olayla ilgili resmi incelemeler sürüyor; soruşturma patlamanın nedenini ve yangının çıkış anını aydınlatmayı hedefliyor.

OLAY, SAAT 18.00 SIRALARINDA MEHMET AKİF MAHALLESİ KARANFİL SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN 4 KATLI BİNANIN BODRUM KATINDA MEYDANA GELDİ.