Küçükyalı Mahalle Evi'nin dönüşümü ve açılışı:

Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahalle Evleri projesinin ikinci halkası olarak hizmete giren Küçükyalı Mahalle Evi, daha önce atıl durumda bulunan bir yapının kapsamlı yenileme çalışmalarıyla yeniden kazandırılmasıyla ortaya çıktı. Merkez, 14 Ekim 2025 tarihinde açıldı ve kısa sürede mahalle yaşamının canlı noktalarından biri haline geldi.

Merkezin tasarımı, farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap edecek biçimde planlandı; kütüphane, ortak çalışma alanları, çeşitli atölyeler ve kafe bölümü bir araya getirildi. Bu düzenleme, mekânın sadece bireysel kullanıma değil, ortak üretim ve iletişime de imkân tanımasını amaçlıyor.

Eğitim ve çalışma alanları:

Küçükyalı Mahalle Evi bünyesindeki kütüphane ve çalışma alanları özellikle öğrencilerin eğitim süreçlerine doğrudan destek veriyor. Ders çalışmak, kaynak araştırmak ve sınav hazırlığı yapan gençler, sessiz ve donanımlı ortamlarda verimli çalışma imkânı buluyor.

Kütüphanenin yanı sıra ortak çalışma alanları, bireysel yoğun çalışma ile grup çalışması ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendi. Bu alanlar, mahalledeki eğitim olanaklarını çeşitlendirerek formal eğitim kurumlarının dışında destek sunuyor.

Atölyeler, kafe ve sosyal buluşma:

Merkezde düzenlenen atölye çalışmaları, katılımcılara yeni beceriler kazandırmayı ve mevcut ilgi alanlarını derinleştirmeyi hedefliyor. El sanatları, görsel-işitsel etkinlikler ve benzeri uygulamalı çalışmaların yer aldığı programlar, mahalle sakinlerinin üretim süreçlerine doğrudan katılımını sağlıyor.

Kafe alanı ise günlük buluşmalar için önemli bir mecra sunuyor; burada komşular arasında sohbet, fikir alışverişi ve dayanışma için gayriresmi bir ortam oluşuyor. Atölyeler ile kafe arasındaki ilişki, öğrenme ile sosyal hayatın iç içe geçtiği bir merkez profilini güçlendiriyor.

Mahalle odaklı belediyecilik yaklaşımı:

Maltepe Belediyesi tarafından geliştirilen Mahalle Evleri projesi, kamusal alanları yerel ihtiyaçlara göre yeniden tasarlamayı ve mahalle sakinlerinin kullanımına açmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, toplumsal bağların güçlendirilmesi, öğrenme fırsatlarının yaygınlaştırılması ve kültür-sanat faaliyetlerinin yerel ölçekte erişilebilir kılınması hedeflerini taşıyor.

Merkezin açılışı, Mimar Esin Köymen’in mahalle odaklı belediyecilik vizyonunun somut bir uygulaması olarak değerlendiriliyor. Küçükyalı Mahalle Evi, kütüphanede ders çalışan gençlerden atölyelerde üretim yapan yetişkinlere, tiyatro ve kültür etkinliklerine katılan komşulara kadar geniş bir kullanıcı yelpazesini bir araya getiriyor.

Maltepe Belediyesi, Küçükyalı Mahalle Evi aracılığıyla komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi, öğrenmeyi ve üretmeyi desteklemeyi ve kültür-sanat faaliyetlerini mahalle yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline getirmeyi sürdürdüğünü vurguluyor. Merkez, yerel ölçekte erişilebilir hizmet sunma hedefinin örnek projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

MALTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN KÜÇÜKYALI MAHALLE EVİ; KÜTÜPHANESİ, ÇALIŞMA ALANLARI, ATÖLYELERİ VE SOSYAL ALANLARIYLA HER YAŞTAN MAHALLE SAKİNİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR.