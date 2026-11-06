KUDAKA bağımsız değerlendirici başvurularında süre uzatıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı kapsamında bağımsız değerlendirici görevlendirilmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

son tarih ve başvuru kanalı:

Başvurular, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59a kadar kabul edilecek. İlana başvuruların alınmasına ara verilmeden devam edilirken işlemler Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yürütülecek.

ilan metni ve başvuru koşulları:

Adayların başvuru şartları ile ilan metni ve eklerine ilişkin bütün ayrıntılara KUDAKA’nın internet sitesi üzerinden ulaşması gerekiyor. İlan metninde belirtilen koşullar ve belgeler doğrultusunda başvuruların tamamlanması bekleniyor.

2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen bu düzenleme, değerlendirme sürecine ilişkin şeffaflık ve katılımı artırmayı amaçlıyor.

KUDAKA’NIN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI