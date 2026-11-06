Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0642 -0,20%
Bist 11.325,92 -0,06%
Altın Gram 6.583,77 -0,74%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 96,85 -1,47%
--°

KUDAKA bağımsız değerlendirici başvurularında süre uzatıldı

KUDAKA, 2026 Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin destek programı için bağımsız değerlendirici başvurularını 13 Kasım 2026 23.59'a kadar uzattı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

KUDAKA bağımsız değerlendirici başvurularında süre uzatıldı

KUDAKA bağımsız değerlendirici başvurularında süre uzatıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı kapsamında bağımsız değerlendirici görevlendirilmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

son tarih ve başvuru kanalı:

Başvurular, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59a kadar kabul edilecek. İlana başvuruların alınmasına ara verilmeden devam edilirken işlemler Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yürütülecek.

ilan metni ve başvuru koşulları:

Adayların başvuru şartları ile ilan metni ve eklerine ilişkin bütün ayrıntılara KUDAKA’nın internet sitesi üzerinden ulaşması gerekiyor. İlan metninde belirtilen koşullar ve belgeler doğrultusunda başvuruların tamamlanması bekleniyor.

2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen bu düzenleme, değerlendirme sürecine ilişkin şeffaflık ve katılımı artırmayı amaçlıyor.

KUDAKA’NIN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI

KUDAKA’NIN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dicle Üniversitesi'nde çocuklara yönelik ileri düzey CRT-ICD tedavisi başarıyla...
images

Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmeme...
images

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı
images

Ezine'de köylerde hareket kazanıyor: fizyoterapistlerle egzersiz etkinlikleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zaporijya'da insani yardım noktasına yönelik saldırıda can kaybı 53'e yükseldi

Eşi tabut başında gözyaşı döktü: İhsaniye’de öğretmen Hilal Mete uğurlandı

Sinop'ta ekim ayı asayiş bilançosu: sorgulananlar ve ele geçirilenler

yunusemre’de akademik iş birliğiyle kent planlaması tartışıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi