kaza detayları:

Kaza, saat 18.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan canlı hayvan nakil aracını kullanan Müslüm Can B., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek araç devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcular Murat G. ve Muhammet Hasan K. yaralandı.

Olayda araçtaki hayvanların herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara bölgedeki ekipler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE D300 KARAYOLU ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN KAMYONET, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN KAMYONETİN CANLI HAYVAN NAKİL ARACI OLDUĞU, ARAÇTA BULUNAN HAYVANLARIN KAZADAN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ.