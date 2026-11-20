Kulp'ta sağanak yaşamı durdurdu:

Kulp ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, Aygün Mahallesi ve çevresinde ciddi hasara neden oldu. Yağışın etkisiyle dere debisi arttı ve dere üzerindeki köprü suyun basıncına dayanamayarak çöktü. Olayda kimsenin etkilenmediği bildirildi, yıkılma anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

çökme ve hasarın ayrıntıları:

Hasarın görüldüğü yerler arasında Aygün Mahallesi grup yolu ile Aygün köyü Kırk yolu bulunuyor. Ayrıca Kulp Muş yolunun 16’ncı kilometresinde de çökmeler yaşandı. Köprü gövdesinin çökmesi ve yol yüzeyindeki bozulmalar, araç geçişini büyük ölçüde engelledi.

vatandaşların talepleri ve ulaşım:

Bölgede hayatın durma noktasına gelmesi ve trafik akışının sağlanamaması üzerine vatandaşlar, çöken yolların acilen onarılarak trafiğe uygun hale getirilmesini talep etti. Yetkililerden gelecek müdahale beklenirken, sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulunuldu.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİ İLE KÖPRÜ VE YOLLARDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ. ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI.