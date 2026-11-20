olay ve etkileri:

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, ilçede altyapıyı olumsuz etkiledi. Köprülerin ve yolların çöktüğü bölgede devam eden yağışın ardından dağdan kopan kaya kütleleri düştü. Aygün Mahallesi Hakmank mezrası yolunda yaşanan düşme nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgeye araç geçişi sağlanamıyor.

Yaşanan heyelan, yerleşim birimlerine giden güzergâhları etkilediği için yerel ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede olası yeni kaya düşmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

müdahale çalışmaları:

Ulaşımın sağlanamadığı alana ekipler yönlendirildi ve iş makineleriyle sahada ilk müdahale başlatıldı. Ekipler, öncelikle güvenlik önlemleri alarak düşen kayaları kaldırma ve yolu tekrar trafiğe açma çalışmalarına odaklandı.

Çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yetkililer vatandaşları tehlike altındaki bölgelerden uzak durmaları yönünde uyardı. Yol açma ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşımın kontrollü olarak yeniden sağlanacağı aktarıldı.

DİYARBAKIR’IN KUP İLÇESİNDE SAĞANAK SONRASI DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARININ DÜŞMESİ NEDENİ İLE YOL ULAŞIMA KAPANDI.