Kültür Mahallesi'nde çocuk parkındaki ağaç park halindeki arabanın üstüne devrildi

Olayın oluşu:

Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde, muhtarlık binası önündeki çocuk parkında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle kökünden çıkarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Devrilme anında parkta veya ağacın çevresinde kimsenin olmaması, olası bir yaralanma ya da daha büyük bir kazanın önüne geçti. Olayda araçta oluşan maddi hasarın büyüklüğü yetkililer tarafından değerlendiriliyor.

Müdahale ve güvenlik:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge güvenlik önlemleri alınarak çevre düzenlemesi yapıldı ve olay sırasında başka bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Devrilme nedenine ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

ELAZIĞ’DA BİR AĞAÇ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ. İTFAİYE EKİPLERİ, ARACIN ÜSTÜNE DÜŞEN AĞACI KALDIRMAK İÇİN SEFERBER OLDU