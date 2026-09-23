Kültürpark'ta sonbahar kitabı: İZKİTAP kitapseverleri bir araya getiriyor

İZKİTAP-8 Kültürpark’ta kitapseverleri ağırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP, sonbaharın sakin atmosferinde Kültürpark’ta ziyaretçilerini kabul ediyor. 19-27 Eylül tarihlerinde açık alanda süren fuar, şehir merkezinde ve doğrudan halka erişim sağlayan bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Fuar alanında yayınevleri standları, imza günleri, söyleşiler ve atölyelerle dolu. Gün boyu stantları gezen ziyaretçiler yeni eserlerle tanışıyor, karşılaştıkları kitapları inceleyerek seçimini yapıyor.

Ziyaretçi deneyimleri:

Ziyaretçiler etkinliğin hem sosyal hem kültürel açıdan zenginleştirici olduğunu vurguluyor. Aysun Bayrak, etkinliğin erişilebilir fiyatlarla kültürel yaşama katkı sunduğunu belirtiyor ve umudunu gençlerin de faydalanmasına bağlıyor: 'İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde kültürel etkinliklere daha uygun fiyata ulaşmak mümkün. Ben çok beğeniyorum.'

İzmir'e sekiz yıl önce taşındığını söyleyen Halenur İnkaya, açık hava düzeninin farklı bir ambiyans kattığını anlatıyor ve merkeze taşınmasının ulaşım açısından avantaj sağladığını ifade ediyor: 'Kitapları seviyoruz, kitap kokusunu özlüyoruz. Burada herkesin gelmesini tavsiye ederim.'

Çocuklu aileler ve yaşlı ziyaretçiler de fuarın sürekliliğinden memnun. 3 yaşındaki oğluyla gelen Melih Kuzu açık alanda dolaşmanın keyifli olduğunu söyleyerek hem kendine hem çocuğuna uygun kitaplar aradığını belirtiyor. 67 yaşındaki Cafer Kurt ise torununa kitap sevgisi aşılamanın önemine dikkat çekiyor ve fuarın yılda iki kez düzenlenmesinin güzel olduğunu vurguluyor.

Aliağa’dan gelen Beyza Barut ise ortamı özlediğini, atmosferin çok güzel olduğunu ve fiyatların uygunluğuna dikkat çekiyor. Begüm Taşdelen ise fuarı 'festival gibi' nitelendirerek imza günleri ve söyleşilerin sosyal etkileşimi güçlendirdiğini söylüyor.

Program ve katılımcılar:

Bu yıl fuarda yaklaşık 200 yayınevi ve kurum yer alıyor. Katılımcılar arasında yazarlar, şairler, gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar bulunuyor; etkinlik programında ise imza günleri ve söyleşiler başta olmak üzere toplamda yaklaşık 500 etkinlik planlanmış durumda.

Fuar kapsamında toplamda yaklaşık 400’e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla bir araya geliyor. Söyleşilerde yalnızca edebiyat değil, farklı kültür, sanat ve düşünce başlıkları da ele alınıyor; ziyaretçiler takip ettikleri isimlerle doğrudan sohbet etme ve merak ettikleri konuları sorma fırsatı buluyor.

İZKİTAP, sadece kitap satışı yapılan bir alan olmanın ötesinde, farklı kuşakları bir araya getiren, kent yaşamının kültürel ritmini görünür kılan bir etkinlik olarak Kültürpark’ta ziyaretçilere açık olmaya devam ediyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, İZFAŞ VE TACT FUARCILIK İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN FUARA, HER YAŞTAN İZMİRLİNİN BÜYÜK İLGİSİ SÜRÜYOR.