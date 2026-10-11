Kulu kavşağında pancar yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, pancar yüklü bir tırın bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi Kavşağı yakınlarında kaydedildi.

Kaza anı ve araçta yaşanan hasar:

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan ve E.P. tarafından kullanılan pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır bariyerlere çarparak sürüklendi ve devrildi. Dorse üzerinde bulunan pancarlar yola ve şarampole saçıldı; kazanın etkisiyle tırda önemli ölçüde hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan sürücü E.P., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, kara yolunda meydana gelen kazalar nedeniyle sürücüleri sabah saatlerinde dikkatli olmaya ve hız ile yol koşullarına uygun davranmaya çağırdı. Olayın ardından yolda oluşan taşın ve pancar döküntülerinin temizlenmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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