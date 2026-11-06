Kulu'da bahçede ölü bulunan 79 yaşındaki Halil Demirel'in cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

Olayın ayrıntıları:

Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Halil Demirel, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden kardeşi Mehmet Demirel aile içindeki yakın kontrollerin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bulgular:

İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Halil Demirel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ön tespitler, şahsın sağlık ekiplerine ulaşmadan hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde bilgi verdi.

İnceleme ve sevk:

Durumun bildirilmesiyle birlikte olay, Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etti. Cenaze, otopsi ve adli işlemler için öncelikle Ömeranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yetkililer, olayın oluş şekline ilişkin tahkikat başlattı. Yetkili birimler, incelemelerini sürdürürken aileye bildirim ve gerekli yasal prosedürler uygulanıyor.

OLAYIN CUMHURİYET SAVCISINA BİLDİRİLMESİNİN ARDINDAN DEMİREL'İN CENAZESİ, OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN ÖMERANLI DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.