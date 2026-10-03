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Kum yüklü tırın devrilmesi trafiği durdurdu: sürücü yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu-Çine Karayolu'nda kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Dökülen kumlar yolu kapadı, jandarma ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kum yüklü tırın devrilmesi trafiği durdurdu: sürücü yaralandı

Kaza anı ve müdahale:

Aydın'ın Karpuzlu-Çine Karayolu üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, kum yüklü tırın sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç yol kenarına savrularak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı, dorsede yüklü kumlar yola döküldü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı; yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik ve ulaşım önlemleri:

Dökülen kumlar nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

AYDIN&#039;IN KARPUZLU-ÇİNE KARAYOLU ÜZERİNDE KUMLU YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

AYDIN'IN KARPUZLU-ÇİNE KARAYOLU ÜZERİNDE KUMLU YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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