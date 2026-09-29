Kumburgaz görüntülerinin tanığı Yalçın Yalman hayatını kaybetti

Yalçın Yalman hayatını kaybetti:

2007-2009 yılları arasında İstanbul Kumburgaz'da çektiği ve hem Türkiye'de hem de uluslararası çevrelerde uzun süre tartışılan UFO görüntüleriyle bilinen Yalçın Yalman, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Yalman, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Mahmudiye Köyü'nde vefat etti ve aynı köyde toprağa verildi.

Kumburgaz görüntülerinin etkisi:

Yalman'ın kameraya yansıttığını belirttiği, yapısal forma sahip olduğu öne sürülen ışıklı cisimlerin kaydı, 2007-2009 döneminde Marmara Denizi üzerinde farklı tarihlerde alındı ve "Kumburgaz UFO görüntüleri" adıyla anılmaya başlandı. Kayıtlar, Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, dünya genelindeki UFO/UAP araştırmacılarının da incelemesine konu oldu.

Görüntülerin bir bölümü TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından teknik olarak değerlendirildi; raporlarda dijital müdahale olduğuna dair kesin bir bulguya rastlanmadığı belirtilmiş, bu da vakayı daha fazla tartışmaya açmıştı. Yalman yaşamı boyunca bu kayıtların dünya dışı kökenli araçları gösterdiğini savundu ve iddiasından vazgeçmedi.

Ayvalık yılları ve son dönem:

2010'da Ayvalık'a yerleşen Yalçın Yalman, sınırlı ekonomik imkânlara rağmen gökyüzü gözlemlerine ve çekimlere devam etti. Zaman zaman ulusal televizyon kanallarına konuk olarak Kumburgaz'da yaşadıklarını ve elindeki görüntülerin hikâyesini anlattı.

İHA muhabiri Suat Salgın ile Ayvalık'ta yaptığı sohbetlerde Yalman, kayıtların gerçek olduğu ve cisimlerin dünya dışı kaynaklı olduğuna dair inancını sürdürdüğünü aktardı. Bu görüş, Yalman'ın izleyici ve araştırmacılar nezdinde tartışmalı ancak etkili bir figür haline gelmesine katkı sağladı.

Mirası ve tartışmalar:

Kumburgaz vakası, tek bir gecelik olaya indirgenemeyen; farklı tarihlerde tekrar eden ve çeşitli yakınlaştırma kayıtlarına sahip olması nedeniyle UFO/UAP literatüründe ayrı bir yere oturdu. Bazı araştırmacılar bu kayıtları belgelenmiş en dikkat çekici vakalardan biri olarak değerlendirirken, görüntülerin ne olduklarına ilişkin farklı yorumlar da yıllarca süregeldi.

Yalçın Yalman'ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye ve uluslararası UFO araştırmalarıyla ilgilenen çevrelerde de üzüntüyle karşılandı. Ardında, uzun yıllardır münazara konusu olan ve dünya UFO tarihinin sıra dışı vakalarından biri olarak anılan Kumburgaz görüntülerini bıraktı.

YALÇIN YALMAN