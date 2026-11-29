Kumluca'da geleneksel havut giydirme töreni yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Yörük kültürünün önemli ritüellerinden olan havut giydirme töreni, deve güreşleri sezonunun açılışı kapsamında gerçekleştirildi. Kumluca Karatepe Stadı'nda düzenlenen törende develere temsili olarak havut takıldı ve tören katılımcılarının yerel geleneğe bağlılığını gösteren görüntüler oluştu.

törenin akışı:

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kumluca Karşıyaka Mahalle Camii İmam Hatibi tarafından dua edildi. Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinliğin kültürel mirası yaşatma amacını vurgulayarak, "Bugün atalarımızdan bize miras olarak kalan kültürümüzü, geleneğimizi yaşatıyoruz" dedi. Başkan Avcıoğlu konuşmasının ardından Kemal Özer'e ait "Büyük Kemal" isimli deveye temsili havut giydirdi.

sezon beklentileri ve program:

Türkiye Deve Güreşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Sait Öztürk ise sezonun resmen açıldığını belirterek, "Burada Kumluca devecilerinin düzenlediği havut giydirme törenine katıldık. Şu anda güreşlerimiz resmi olarak başladı. 13 Aralık'ta biz de Kumluca Karacaören'de deve güreşi gerçekleştireceğiz. Kazasız belasız bir deve güreşi sezonu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Ekiz de tüm deveciler camiasına kazasız ve belasız bir sezon temennisinde bulundu.

Tören, katılımcılara ikram edilen lokma tatlısıyla son buldu; etkinlik, yerel kültürün yaşatılmasına ve sezon hazırlıklarına sembolik bir başlangıç niteliği taşıdı.

Kumluca’da develer yeni sezon için havut giydi