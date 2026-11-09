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Kumluca'dan çağrı: bin 400 rakımda sucuk ekmek için buluşma

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, bin 400 rakımlı Gezen Yaylası'nda 45 santimetreyi aşan karı fırsat bilerek herkesi sucuk ekmek için yaylaya davet etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kumluca'dan çağrı: bin 400 rakımda sucuk ekmek için buluşma

Gezen Yaylası'nda kar ve davet:

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde, belediye başkanı Mustafa Bozkurt hafta sonunda bin 400 rakımlı Gezen Yaylasına çıktı. Bölgedeki kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı gözlemlendi ve başkan, kartpostallık manzaralar eşliğinde yaylaya davet çağrısı yaptı.

katılıma yönelik uyarı ve çağrı:

Bozkurt, paylaşımında başta Bartın'daki off‑road meraklıları olmak üzere tüm ziyaretçileri yaylaya beklediklerini belirtti ve sucuk ekmeklerin Kumluca merkezden alınması gerektiğini vurguladı. Başkanın sosyal medya mesajında yer alan ifadeler şu şekilde: Kıymetli hemşehrilerim, bugün Gezen Yaylası Pındıcak bölgesindeyiz. Yılın ilk karı bölgemize düştü. Özellikle başta Bartın’daki off-roadçu arkadaşlarımız olmak üzere herkesi Kumluca merkezden sucuk ekmek alarak, Gezen Yaylası’na bekliyoruz. Mottomuz çıkın çıkın gelin. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum

görseller ve yerel vurgu:

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaylanın beyaz örtüsü ve doğa manzaralarını öne çıkarırken, Bozkurt'un çağrısı yerel hareketliliği artırmayı hedefliyor. Ziyaretçilere yönelik çağrıda güvenlik ve çevreye özen gösterilmesi ima edilirken, başkanın mesajı hem tanıtım hem de yerel ekonomik hareketlilik açısından dikkat çekici bulundu.

BARTIN&#039;DA 1400 RAKIMLI GEZEN YAYLASINA ÇIKAN KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZKURT, BÖLGEDE 45...

BARTIN'DA 1400 RAKIMLI GEZEN YAYLASINA ÇIKAN KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZKURT, BÖLGEDE 45 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE KAR BULUNDUĞUNU BELİRTEREK, BAŞTA OF RODÇULAR OLMAK ÜZERE HERKESİ SUCUK EKMEK YAPMAK İÇİN YAYLAYA DAVET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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