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Küplü köyünde üreticilerle tarımın geleceği konuşuldu

Küplü Köyü'nde düzenlenen toplantıda Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık üreticilerin taleplerini dinleyip üretim ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Küplü köyünde üreticilerle tarımın geleceği konuşuldu

Küplü köyünde tarım buluşması:

Bilecik'e bağlı Küplü Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmada, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile bölge üreticileri bir araya geldi. Toplantının odak noktası tarımsal üretimin geleceği, sahadaki uygulamalar ve üretimde karşılaşılan sorunlardı.

Saha talepleri ve öncelikler:

Üreticiler, tarımsal faaliyetler sırasında yaşadıkları güçlükleri, tedarik ve üretim süreçlerindeki aksaklıkları ile saha deneyimlerini paylaştı. Yetkililer, üreticilerin taleplerini dinleyip not aldı ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

Müdürün mesajı ve iletişim vurgusu:

Çetin Ayvalık doğrudan iletişimin önemine işaret ederek, "Üreticilerimizin sahadaki deneyimleri ve görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması için çiftçilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye devam edeceğiz" dedi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.

BİLECİK&#039;TE ÜRETİCİLERLE TARIM BULUŞMASI

BİLECİK'TE ÜRETİCİLERLE TARIM BULUŞMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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