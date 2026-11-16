Küplü köyünde üreticilerle tarımın geleceği konuşuldu

Küplü köyünde tarım buluşması:

Bilecik'e bağlı Küplü Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmada, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile bölge üreticileri bir araya geldi. Toplantının odak noktası tarımsal üretimin geleceği, sahadaki uygulamalar ve üretimde karşılaşılan sorunlardı.

Saha talepleri ve öncelikler:

Üreticiler, tarımsal faaliyetler sırasında yaşadıkları güçlükleri, tedarik ve üretim süreçlerindeki aksaklıkları ile saha deneyimlerini paylaştı. Yetkililer, üreticilerin taleplerini dinleyip not aldı ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

Müdürün mesajı ve iletişim vurgusu:

Çetin Ayvalık doğrudan iletişimin önemine işaret ederek, "Üreticilerimizin sahadaki deneyimleri ve görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması için çiftçilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye devam edeceğiz" dedi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.

BİLECİK'TE ÜRETİCİLERLE TARIM BULUŞMASI