Kureyşli Sarıkaya sakinleri valiye konuk oldu

Valilikte köy buluşması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde ikamet eden vatandaşları makamında ağırladı.

görüşmenin ayrıntıları:

Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve beraberindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, hemşehrileriyle yakından ilgilendi ve taleplerini dinledi.

valinin dilekleri:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydoğdu, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNE BAĞLI KUREYŞLİ SARIKAYA KÖYÜNDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARI MAKAMINDA AĞIRLADI