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Kureyşli Sarıkaya sakinleri valiye konuk oldu

Vali Hamza Aydoğdu, Üzümlü'ye bağlı Kureyşli Sarıkaya köyü muhtarı Oktay Yılmazçelik ve köy sakinlerini makamında kabul ederek taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kureyşli Sarıkaya sakinleri valiye konuk oldu

Valilikte köy buluşması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde ikamet eden vatandaşları makamında ağırladı.

görüşmenin ayrıntıları:

Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve beraberindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, hemşehrileriyle yakından ilgilendi ve taleplerini dinledi.

valinin dilekleri:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydoğdu, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNE BAĞLI KUREYŞLİ SARIKAYA KÖYÜNDE İKAMET EDEN...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNE BAĞLI KUREYŞLİ SARIKAYA KÖYÜNDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARI MAKAMINDA AĞIRLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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