Kureyşli Sarıkaya sakinleri valiye konuk oldu

Valilikte köy buluşması
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde ikamet eden vatandaşları makamında ağırladı.
görüşmenin ayrıntıları:
Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve beraberindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, hemşehrileriyle yakından ilgilendi ve taleplerini dinledi.
valinin dilekleri:
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydoğdu, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu günler diledi.
ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNE BAĞLI KUREYŞLİ SARIKAYA KÖYÜNDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARI MAKAMINDA AĞIRLADI
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