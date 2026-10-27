Kurşunlu külliyesi tahliyesinde mahkeme düğümü

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kurşunlu Külliyesi için belediyeye gönderilen tahliye tebligatını açıklayarak, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesine başvurduklarını duyurdu.

Kurt, sürecin 2024 yılı sonunda başladığını, külliyenin tahliyesine yönelik ilk karara karşı dava açıldığını ve dosyanın istinaf aşamasında bulunduğunu belirtti. Başkan, yürürlüğe giren yasal düzenlemeye dikkat çekti ve belediye olarak taraf olduklarını, buna rağmen tebligata muhatap edildiklerini söyledi.

hukuki süreç ve 5737 sayılı kanun:

Kurt, 20 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe giren 5737 sayılı kanunun Geçici 15. maddesinin, vakıf şartlarını kabul eden kiracıların sözleşmelerinin 5 yıl süreyle uzatılmasını öngördüğünü hatırlattı. Odunpazarı Belediyesi'nin vakıf şartlarını resmi olarak kabul ettiğini bildirmesine rağmen taraflarına yanıt verilmediğini ve kendilerine tahliye için 3 Kasım 2026 tarihinin tebliğ edildiğini aktardı.

Başkan Kurt, yürütmeyi durdurma talebinin İdare Mahkemelerince iki temel şartla kabul gördüğünü belirterek, ilk şartın "açıkça kanuna aykırı" bir idari işlem olması olduğunu vurguladı. Kurt, "Açıkça kanuna aykırıdır" diyerek, kanunda kiracı şartları kabul ediyorsa sözleşmeye devam edilmesi hükmü varken tahliye işleminin bununla çeliştiğini savundu.

olası zararlar ve toplumsal etkiler:

Kurt, tahliyenin uygulanması halinde ortaya çıkacak telafisi güç zararları ikinci kabul nedeni olarak gösterdiklerini söyledi. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, alan boşaltılırsa 3 müze kapanacak, cam atölyeleri ve fırınları faaliyetini durduracak, ayrıca 3 festival sona erecek.

Bu faaliyetlerin sona ermesiyle 18 kişi işsiz kalacak ve yaklaşık 20’ye yakın esnaf ticaret yapamaz hale gelecek. Kurt, "Kanuna uygun olmayan bu tahliye uygulandığı takdirde telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacak; çünkü boşalttığınız anda bir daha bunun geriye dönüşü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kira bedeli ve artış oranlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Kurt, sözleşmelerde kira artışlarının ÜFE, TEFE ve enflasyon farklarına göre vatandaşın belirlediği hesapla vakıfların talebi arasında uyumsuzluk yaşandığını, bu nedenle çıkarılmaya çalışıldıklarını anlattı. Ancak dava sürerken kanun çıktıktan sonra belediyenin "şartları kabul ediyoruz" dediğini belirten Kurt, "Bizim kirayla ilgili bir sorunumuz yok" diye konuştu.

Başkan Kurt, asıl meselenin kira bedeli değil, kurumsal kiracılığın devamı ve sundukları hizmetlerin sürdürülmesi olduğunu vurguladı. Yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulunan Kurt, aksi halde 3 Kasım'da mekânı boşaltmak zorunda kalacaklarını kaydetti.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURŞUNLU KÜLLİYESİ İÇİN KENDİLERİNE TAHLİYE TEBLİGATI GÖNDERİLDİĞİNİ BELİRTEREK, KARARIN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİYLE İDARE MAHKEMESİ'NE BAŞVURDUKLARINI AÇIKLADI.