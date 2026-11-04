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Kurtalan kaymakamından Gözpınar'da şehit ailelerine ev ziyareti

Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, Gözpınar köyündeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi, devletin desteğini vurguladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:03

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kurtalan kaymakamından Gözpınar'da şehit ailelerine ev ziyareti

Kurtalan kaymakamı şehit aileleriyle Gözpınar'da buluştu

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı Salih Başara, Gözpınar köyünde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Başara, ailelerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve beklenti ile taleplerini dinledi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Başara'nın köy ziyaretinde bir araya gelinen aileler arasında şehitler Mahsum Ayaz, Kemal Ayaz ve Ahmet Ayaz'ın yakınları yer aldı. Başara, ev ziyaretleri esnasında ailelerin gündelik yaşamlarına ilişkin notlar aldı ve ihtiyaçlar konusunda not tuttu.

Aileler, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Başara'ya teşekkür etti. Görüşmeler nezaket çerçevesinde gerçekleşti ve karşılıklı samimiyetle devam etti.

Devlet desteği ve toplumsal mesaj:

Kaymakam Başara, sohbetlerinde devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğuna vurgu yaptı ve destek mekanizmalarının sürdürüleceğini belirtti. Bu tür ziyaretlerin, idarenin vatandaşla doğrudan temas kurması açısından önemine dikkat çekildi.

Ziyaret, ailelerle yapılan sohbetlerin ardından edilen dualarla sona erdi. Yerel yöneticilerin benzer ziyaretleri, hem hukuki hem de insani boyutlarıyla şehit yakınlarına yönelik güvence mesajı niteliği taşıyor.

KURTALAN’DA KAYMAKAM SALİH BAŞARA’DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

KURTALAN’DA KAYMAKAM SALİH BAŞARA’DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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