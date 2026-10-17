Kurtlukaya yakınlarında kamyon devrildi, sürücü sıkıştı ve hastaneye sevk edildi

Kaza yerinde olayın gelişimi:

Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kurtlukaya köyü yakınlarındaki taş ocağında sabah saatlerinde bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Olayda, kamyonu kullanan M.K. sürücü olarak belirtildi; aracın plakası haber kaynağında öğrenilemedi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, AFAD ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon içinde sıkışan sürücü M.K., ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulaş İlçe Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili diğer ayrıntılar ve olası nedenler yetkililerce değerlendirilmekte.

SİVAS’IN ULAŞ İLÇESİNDE TAŞ OCAĞINDA KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.