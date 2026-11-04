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Kurubaş geçidinde görüşü düşüren sis ve sağanak sürücülere uyarı

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yoğun sis ve sağanak yağmur görüşü düşürdü; yollar kayganlaşırken sürücüler kontrollü ilerledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kurubaş geçidinde görüşü düşüren sis ve sağanak sürücülere uyarı

Kurubaş geçidinde sis ve yağmur ulaşımı zorlaştırdı

Van'da etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde yoğun sisle birlikte kendini gösterdi. Van-Hakkari kara yolu üzerinde yer alan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi, görüş mesafesinin önemli ölçüde azalmasıyla karşılaştı. Bölgedeki sis ve sağanak yağmur, yolların kayganlaşmasına yol açarak sürücüler için riskli anlar oluşturdu.

Sürücülerin aldığı tedbirler:

Geçitten geçen ağır tonajlı araçlar ve diğer sürücüler, güvenliği sağlamak amacıyla farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Görüşün zaman zaman yer yer sıfıra yakın olduğu gözlenirken, sürücülerin dikkatli olması gerektiği görüldü.

Ulaşımda gözlemlenen etkiler:

Van ve çevresinde olumsuz hava şartlarının artmasıyla yüksek kesimlerde ulaşım olumsuz etkilendi. Kurubaş Geçidi'ndeki sis ve sağanak yağmur, hem görüşü azaltıp hem de yol yüzeyini kayganlaştırarak seyrüsefer koşullarını zorlaştırdı. Sürücüler bölgeden geçişlerde tedbirli davranmaya devam etti.

Kurubaş Geçidi&#039;nde sis ve yağmur etkili oldu

Kurubaş Geçidi'nde sis ve yağmur etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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