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Kuşadası'nda beş yıllık akademiyle anne adaylarına uygulamalı destek

Kuşadası Belediyesi'nin Gebelik ve Doğuma Hazırlık Akademisi, 5 yıldır anne adaylarına ücretsiz eğitimle gebelikten doğum sonrası bakıma kadar destek sunuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda beş yıllık akademiyle anne adaylarına uygulamalı destek

programın kapsamı:

Kuşadası Belediyesi, Gebelik ve Doğuma Hazırlık Akademisi kapsamında anne adaylarına yönelik ücretsiz eğitimler sunuyor. Akademi, kuruluşundan bu yana 5 yıldır hizmet veriyor ve gebelikten doğum sonrasına kadar hem teorik hem de uygulamalı içerikler sağlıyor. Eğitimler, Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altındaki Anne-Baba Çocuk Merkezi ve İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisinde düzenleniyor.

eğitim takvimi ve uygulama:

Eğitimler çarşamba günleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde yürütülüyor ve program genelde dört hafta sürüyor. Ders içerikleri arasında gebelik süreci, doğum, emzirme teknikleri ve yenidoğan bakımı gibi temel konular yer alıyor; uygulamalı oturumlarda emzirme ve bebek banyo rutinleri doğrudan gösteriliyor. Kuşadası Belediyesinde görevli hemşire Gülsün Nourouzipanah program hakkında şunları söylüyor: "Gebelik süreci, doğum, doğum sonrası bakım ve bebek bakımıyla ilgili bilgilendirici ve güvenli bir eğitim programımız var." Nourouzipanah, başvuruları genellikle 28’inci haftasından itibaren kabul ettiklerini, bu yaklaşımın gebeliğin erken dönemlerinde yaşanabilecek kayıplar ve anne adaylarının psikolojik durumu açısından dikkate alındığını belirtiyor.

güvenlik atölyesi ve başvuru:

Merkezde ayrıca 'Minik Adımlarda Büyük Güvenlik Önlemleri' adlı atölye ile bebek ve çocuklarda ilk yardım bilgileri ve ev kazalarına karşı alınabilecek önlemler anlatılıyor. Bu atölye ebeveynlere ek olarak çocuk bakımından sorumlu herkesin katılımına açık tutuluyor. Doğumunu yapmış anneler de merkezin uygulamalı oturumlarından yararlanabiliyor; emzirme veya bebek banyo yaptırma konularında destek almak isteyenler için birebir uygulamalı danışmanlık sunuluyor. Başvurular Ada Mobil uygulaması veya Güvercin Masa üzerinden yapılabiliyor ve katılım ücretsizdir.

KUŞADASI BELEDİYESİ, GEBELİK VE DOĞUMA HAZIRLIK AKADEMİSİ KAPSAMINDA ANNE ADAYLARINA ÜCRETSİZ...

KUŞADASI BELEDİYESİ, GEBELİK VE DOĞUMA HAZIRLIK AKADEMİSİ KAPSAMINDA ANNE ADAYLARINA ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ SUNUYOR. BEŞ YILDIR HİZMET VEREN AKADEMİDE, GEBELİKTEN DOĞUM SONRASINA KADAR BİRÇOK KONUDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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