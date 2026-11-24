Kuşadası belediyesinin beslenme desteği sürüyor:

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlattığı beslenme çantası desteğinin dokuzuncu hafta dağıtımını tamamladı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında bu hafta da 6-14 yaş grubundaki bin 400 çocuğa paketler ulaştırıldı ve yıl içindeki toplam paket sayısı 12 bin 600 oldu.

Mart 2023'te başlatılan proje, yerel yönetimin düzenli sosyal destek programları arasında yer alıyor. Uygulama, ihtiyaç tespiti yapılan ailelerin çocuklarına öncelik vererek devam ettiriliyor ve süreç Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Dağıtım ve içerik detayları:

Paketler, çocukların yaş grupları ve besin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanıyor; içeriği bir uzman diyetisyen belirliyor. Ürün teslimi belirlenen noktalarda her pazartesi gerçekleştiriliyor. Paketlerde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, süt, su, meyve suyu ve sandviç ekmeği gibi pratik ve besleyici ürünler yer alıyor.

Amaç ve etkisi:

Programın hedefi, gelişim çağındaki çocukların günlük beslenme gereksinimlerine katkı sağlamak ve ailelerin mutfak harcamalarındaki yükü hafifletmek. Düzenli dağıtım sayesinde hem çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine destek veriliyor hem de sosyal yardımlaşma mekanizması güçlendiriliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK SÜRDÜRDÜĞÜ BESLENME ÇANTASI DESTEĞİNDE DEVAM EDERKEN, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 6-14 YAŞ GRUBUNDAKİ BİN 400 ÇOCUĞA ULAŞTIRILAN PAKETLERİN TOPLAM SAYISI 12 BİN 600’E YÜKSELDİ.