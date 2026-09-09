Dolar 48,4652 +0,02%
Euro 56,4960 +0,30%
Bist 14.631,69 +1,57%
Altın Gram 6.940,65 +0,34%
EUR/USD 1,1651 +0,19%
Brent Petrol 100,61 +2,75%
--°

kuşadası'nda sokak satıcılığına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı

Kuşadası'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin operasyonunda 2 kişi yakalandı; 16,80 g metamfetamin, 3,20 g esrar, 1,69 g sentetik kannabinoid ve 138 sentetik ecza ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

kuşadası'nda sokak satıcılığına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı

Kuşadası'nda narkotik ekipleri operasyon düzenledi:

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada iki şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda 16,80 gram metamfetamin, 3,20 gram esrar, 1,69 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 138 adet sentetik ecza (hap) ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı, soruşturmanın niteliğini ve olası dağıtım zincirlerini tespit etmeye yönelik önemli veri sağladı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak yakalanan D.Y. ve E.A. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve olası diğer bağlantılar yönünde sürdürülüyor.

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor
images

Bekçiler şüphelenip durdurdu, aranan firari cezaevine teslim edildi
images

Mahallede alevler zeytin bahçeleri ve ağıllara zarar verdi
images

İpsala gümrük kapısında karavanın boşluğunda 387 kilo skunk bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan araçta dört kişi hayatını kaybetti

Piazza alışveriş merkezinde takip edilip yakalanan kadın tutuklandı

Efeler'de otluk yangınına müdahale sürüyor

Ağıl yangınında anne, kızını alevlerin arasından kurtardı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali