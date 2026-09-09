kuşadası'nda sokak satıcılığına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı

Kuşadası'nda narkotik ekipleri operasyon düzenledi:

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada iki şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda 16,80 gram metamfetamin, 3,20 gram esrar, 1,69 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 138 adet sentetik ecza (hap) ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı, soruşturmanın niteliğini ve olası dağıtım zincirlerini tespit etmeye yönelik önemli veri sağladı.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak yakalanan D.Y. ve E.A. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve olası diğer bağlantılar yönünde sürdürülüyor.

KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA