Kuşadası'nda tiyatro gecesi: kadınların sesi

Kuşadası Belediyesi 2026 dönemi yetişkin tiyatro kursiyerleri, yıl boyunca aldıkları eğitimin birikimini sahneye taşıyarak izleyicilere keyifli ve düşündürücü bir akşam sundu. Antik Yunan komedya yazarı Aristophanes’in eserinden uyarlanan tek perdelik oyun, Lysistrata - Kadınların Savaşı yorumuyla Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde sergilendi.

sahne ve performans:

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan yönetiminde sahnelenen oyun, amatör kursiyerlerin aylar süren çalışmasının ürünü olarak öne çıktı. Oyunun güçlü anlatımı ve mizahi dili, sahnedeki uyumlu oyunculukla birleşerek izleyicilere hem eğlenceli hem de etkileyici anlar yaşattı. Kursiyerlerin sahne hakimiyeti ve ekip uyumu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla karşılık buldu.

mesaj ve zamanlama:

Gösterinin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününün hemen ardından sahnelenmesi, oyunun taşıdığı kadın dayanışması ve barış vurgusunu daha anlamlı hale getirdi. Kadınların bir arada duruşunu hiciv aracılığıyla anlatan oyun, toplumsal farkındalığa katkı sunmayı amaçladı. Gösteri sonunda kursiyerler, eğitmenlerine ve oyunu izlemeye gelen tiyatroseverlere teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen yetişkin tiyatro kursları ve sergilenen bu oyun, kentte kültür ve sanatın farklı yaş gruplarıyla buluşmasının somut bir örneği olarak öne çıktı.

KUŞADASI BELEDİYESİ YETİŞKİN TİYATRO KURSİYERLERİ, ARİSTOPHANES’İN “LYSİSTRATA – KADINLARIN SAVAŞI” ESERİNDEN UYARLANAN OYUNLA SAHNEYE ÇIKARAK KADIN DAYANIŞMASI VE BARIŞ MESAJI VERDİ.