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Kuşadası'nda yağmur sonrası kayganlaşan yolda motosiklet kazası: 1 ölü

Kuşadası-Söke çevreyolunda akşam yağmurunda kayganlaşan zeminde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Özgür Şahin (30) hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşadası'nda yağmur sonrası kayganlaşan yolda motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza detayları:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış, Kuşadası-Söke çevreyolunda zeminin kayganlaşmasına yol açtı. Bu sırada 09 AIR 632 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan sürücü Özgür Şahin (30), sürüş hakimiyetini kaybederek motosikletin devrilmesine neden oldu. Motosikletten düşen Şahin ağır yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, güvenlik çemberi oluşturuldu ve trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik ve sağlık ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.

Soruşturma ve uyarılar:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda yol yüzeyinin kayganlaştığını ve motosiklet sürücülerinin hız, takip mesafesi ve uygun koruyucu ekipman kullanımına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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