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Kütahya Emet'te kazan dairesi çöktü: patlamada can kaybı yok

Kütahya'nın Emet ilçesi Sülye Köyü'nde sabah 07.30'da kazan dairesinde patlama oldu; can kaybı ve yaralanma yok, itfaiye incelemesi sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya Emet'te kazan dairesi çöktü: patlamada can kaybı yok

Kütahya Emet'te kazan dairesinde patlama

Sülye Köyü'nde sabah saat 07.30 sıralarında, bir binanın yanında bulunan kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle kazan dairesi tamamen çöktü ve çevredeki bazı yapılarda hasar oluştu.

can kaybı ve hasar:

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Bununla birlikte, çöken kazan dairesi ve etrafındaki yapıların uğradığı hasarın boyutu yerinde tespit edilmeye çalışılıyor. Köyde yaşayanlar, patlamanın etkisini ve oluşan hasarı yetkililere bildirdi.

soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye gelen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerinde inceleme ve hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

EMET’TE KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA: BÜYÜK HASAR OLUŞTU

EMET’TE KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA: BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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