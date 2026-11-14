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Kütahya il müdürlüğünde resmi yazışma usul ve esasları eğitimi düzenlendi

2026 hizmet içi eğitim programı kapsamında Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline 'Resmi Yazışma Usul ve Esasları' eğitimi verildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya il müdürlüğünde resmi yazışma usul ve esasları eğitimi düzenlendi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline eğitim

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki personel için Resmi Yazışma Usul ve Esasları konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, 2026 Yılı Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında il müdürlüğünün konferans salonunda düzenlendi.

Eğitimin içeriği ve sunumu:

Eğitimi, İl Müdürlüğü personeli Kübra Ok verdi. Katılımcılara resmi yazışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar, yazışma formatları, yetki ve sorumluluklar ile örnek uygulamalar üzerinden bilgiler aktarıldı. Sunumun uygulamalı örneklerle desteklenerek katılımcıların günlük iş akışında karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşım kazandırması hedeflendi.

Katılımcılar ve beklentiler:

Eğitime İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personel katıldı. Eğitim, resmi yazışma standartlarının güçlendirilmesi, belge güvenliği ve kurum içi iletişimde tutarlılık sağlanması amacıyla planlandı. Katılımcıların aldığı bilgilerle yazışma pratiğinin iyileştirilmesi ve idari süreçlerin etkinleştirilmesi bekleniyor.

Kurumsal hizmet içi eğitimlerin devam edeceği ve benzer programlarla personel yetkinliklerinin artırılmasının sürdürüleceği belirtildi.

KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE RESMİ YAZIŞMA EĞİTİMİ

KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE RESMİ YAZIŞMA EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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