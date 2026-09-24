Kütahya ormanlarının 2026 sayımı tamamlandı: 145 noktada detaylı tespit

2026 ulusal orman envanteri çalışmaları:

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman kaynaklarının mevcut durumunu belirlemek ve gelişimini izlemek amacıyla yürütülen 2026 Yılı Ulusal Orman Envanteri saha çalışmalarını il genelinde tamamladı. Çalışmalar kapsamında toplam 145 noktata ölçüm ve değerlendirme yapıldı. Bu envanter, 2021'de başlatılan ve 5 yıllık periyotlar halinde tekrar edilen çalışmanın ikinci dönemini oluşturuyor.

Bölgelere göre saha dağılımı:

Saha çalışmaları il sınırları içinde işletme müdürlükleri bazında planlandı. Yapılan dağılım şu şekilde kaydedildi: Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü: 16, Domaniç: 10, Emet: 22, Gediz: 23, Kütahya: 25, Simav: 21 ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü: 28 nokta. Her bir noktada standart örnekleme yöntemleriyle veri toplanarak bölgesel durum tespitleri yapıldı.

Değerlendirilen unsurlar ve veri aktarımı:

Saha incelemelerinde; toprak yapısındaki değişimler, biyolojik çeşitlilik, orman zararlıları, ağaç serveti ve artımı ile ölü odun ve örtü ile diri örtü durumları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Elde edilen tüm veriler, ormanların gelişimini ve değişimini düzenli takip etmek amacıyla Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) modülüne aktarıldı. Bu sayede önceki dönem verileriyle karşılaştırma ve uzun dönemli izleme mümkün kılınacak.

KÜTAHYA’DA ULUSAL ORMAN ENVANTERİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI