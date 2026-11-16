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Kütahya'da akleden kalbin iklimi paneliyle hoşgörü ve birlikte yaşam öne çıktı

Kütahya'da düzenlenen 'Akleden Kalbin İklimi' panelinde Vali Musa Işın ve akademisyenler, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün önemini vurguladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da akleden kalbin iklimi paneliyle hoşgörü ve birlikte yaşam öne çıktı

Panelin ana mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Kütahya Valiliği koordinesinde düzenlenen 'Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması' paneli, hoşgörü ve farklılıkların birlikte yaşama kültürüne katkısı üzerinde durdu. Panele Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek (moderatör), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, IRCICA Genel Direktörü ve Büyükelçi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

medeniyet anlayışı ve kişisel örnekler:

Panelde konuşan Vali Musa Işın, Türk-İslam medeniyetinin temelinde güzel ahlak, sevgi ve hoşgörünün bulunduğunu belirterek, 'Bizim medeniyetimiz irfan medeniyetidir, hoşgörü medeniyetidir, sevgi medeniyetidir' ifadesini kullandı. Işın, toplumlarda üstünlüğün köken, ırk veya ten renginden değil, takvadan kaynaklandığını vurguladı.

Vali Işın, birlikte yaşama kültürünün tarihsel örneklerine atıf yaparken Medine Vesikası'nı referans gösterdi. Kendi çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Elazığ'ın Yazıkonak köyünden aktardığı anekdotlarda, Alevilerin, Sünnilerin, Zazaların, Kürtlerin ve Türklerin aynı köyde dayanışma içinde yaşadığını, komşuların düğünlerde sevinci, cenazelerde acıyı paylaşarak toplumsal bağları güçlendirdiklerini anlattı.

panel tartışmaları ve genç kuşaklara aktarılan değerler:

Dr. Ali Arif Özzeybek moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Prof. Dr. Veysel Bozkurt ile Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ve hoşgörü kültürünün toplumsal barışta oynadığı rolü değerlendirdi. Panelistler, İslam medeniyetinin yalnızca maddi gelişimi değil, manevi olgunlaşmayı da esas aldığını; kanaat, şükür ve başkalarının haklarına saygının toplumsal barışı güçlendirdiğini ifade etti.

Vali Işın, birlikte yaşama kültürünün özellikle genç kuşaklara aktarılmasının kritik olduğunu belirterek panelin bu anlamda önemli bir katkı sunacağını söyledi. Panelde ayrıca gençlerin bu mirası benimsemesi ve günlük yaşamda uygulaması üzerine vurgu yapıldı.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurumlara ve panelistlere teşekkür eden Vali Musa Işın, toplantının yerel düzeyde hoşgörü ve dayanışma bilincinin pekişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Panel, katılımcıların ve öğrencilerin geniş ilgisiyle sona erdi.

KÜTAHYA’DA HOŞGÖRÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ KONUŞULDU

KÜTAHYA’DA HOŞGÖRÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ KONUŞULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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