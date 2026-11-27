Kaza detayları:

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 43 ST 814 plakalı hafif ticari araç ile 43 FY 112 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar aldı ve ters yöne döndü.

Kazada otomobil sürücüsü A.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından A.Ç. ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle vaka hastaneye sevk edilirken, bölgeye intikal eden güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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