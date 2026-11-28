Kütahya'da gençlerle tarım ve iklim atölyesi: çilek serasında uygulamalı eğitim

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, 'Çocuk, Kadın ve İklim' temalı kamp çerçevesinde tarım ve iklim ilişkisini yerinde görme fırsatı buldu. Program, kurum yetkililerinin katılımcılara yönelik bilgilendirici sunumları ve uygulamalı faaliyetlerle ilerledi.

bilgilendirme oturumu:

Etkinlikte öğrencilere iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve kadınların tarımsal üretimdeki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Katılımcılar, gündemdeki konuları soru ve yorumlarıyla tartışmaya açarak oturuma aktif katkı sağladı.

çilek serası gezisi ve uygulama:

Program kapsamında Demirciören köyünde bulunan çilek serası ziyaret edildi. Öğrenciler serada çilek yetiştiriciliğinin aşamalarını yerinde gözlemleyerek toprak hazırlığı, bakım ve hasat süreçlerine dair uygulamalı bilgi edindi. Gözlem ve uygulamalar, teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesine olanak tanıdı.

Gün, öğrencilerle birlikte yapılan pasta kesimi ve katılım belgelerinin takdimiyle son buldu. Etkinlik, gençlerin tarım ve iklim konularına ilgisini artırmayı ve uygulamalı öğrenme deneyimi sağlamayı amaçladı.

KÜTAHYA’DA ÖĞRENCİLERDEN TARIM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YAKIN BAKIŞ