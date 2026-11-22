Kadınlar imeceyle üretip huzurevine teslim etti:

Kütahya'da Kadın El Emeği Etkinlik Grubu adıyla bir araya gelen kadınlar, üretim ve sosyal dayanışmayı birleştiren çalışmalarına bir yenisini ekledi. Grup, kuruluşunda öncü rol oynayan Müjgan Gültekin, Gülay Nar, Özlem Eski ve Ayşe Kaçan öncülüğünde ortak bir amaç etrafında toplanıyor. Üretimin yanı sıra paylaşma ve yardımlaşmayı temel alan grup, düzenli etkinliklerle hem el emeğini değerlendirmeyi hem de toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyor.

Hazırlanan ürünler ve teslimat:

Grup üyeleri, soğuk kış günlerinde huzurevi sakinlerini sıcak tutmak amacıyla imece usulüyle atkı ve şallar ördü. Hazırlanan el emeği ürünler, grup temsilcileri Gülay Nar ve Özlem Eryılmaz tarafından huzurevi müdürüne teslim edildi. Teslimatın ardından yönetim, ürünlerin huzurevi sakinlerine dağıtılacağını bildirdi.

Dayanışma ve sürdürülebilir hedefler:

Kadın El Emeği Etkinlik Grubu üyeleri, üretmenin ötesinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi önemsediklerini vurguladı. Grup, imece geleneğini yaşatarak farklı kesimlere ulaşmayı ve ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlamayı amaçlıyor. Üyeler, bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen dönemde de el emeği ürünlerle sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ve dayanışma ruhunu canlı tutacaklarını belirtti.

Grubun çalışmaları yerel dayanışma örneği oluştururken, huzurevi teslimatı da toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sağladı. İmece usulüyle bir araya gelen kadınlar, hem üretimin hem de paylaşmanın önemini somut bir şekilde gösterdi.

KÜTAHYA’DA KADINLARDAN HUZUREVİ SAKİNLERİNE EL EMEĞİ DESTEĞİ