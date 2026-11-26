operasyon detayları:

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçları ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet eden faaliyetlere karşı yürüttükleri çalışmaları sürdürdü. Bu kapsamda Kütahya merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda 2 araç ve 1 evtahkikatına yönelik aramalar yapıldı.

Aramalarda emare olarak 20 adet parfüm, 15 adet balta ve 295 adet bıçak malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin sayısı ve türü, yürütülen soruşturmanın odağını oluşturdu.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlere tabi tutuldu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gerektiğinde ilave adımların atılacağı bildirildi.

Jandarma birimleri, kaçakçılık ve ruhsatsız silah ticaretiyle mücadeleyi sürdüreceklerini, benzer operasyonların periyodik olarak devam ettiğini belirtti.

KÜTAHYA’DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU