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Kütahya'da orman planlaması biyolojik çeşitliliği önceliklendirdi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 programında 7 işletmede biyolojik çeşitliliği korumak için alanları sınıflandırıp reçeteye uygun çalışmalar yürütüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya'da orman planlaması biyolojik çeşitliliği önceliklendirdi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2026 çalışma planı:

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı çalışma programı kapsamında biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin korunmasını amaçlayan planlama çalışmalarını sürdürüyor. Süreç, 7 Orman İşletme Müdürlüğü ölçeğinde yürütülen saha çalışmaları ve bu çalışmaların değerlendirilmesine yönelik toplantılarla ilerliyor.

Alan sınıflandırması:

Planlama, Orman Genel Müdürlüğü hedefleri doğrultusunda doğal alanları biyolojik çeşitlilik unsurlarıyla birlikte ele alıyor. Bu çerçevede alanlar mutlak koruma alanları ve kısıtlı uygulama alanları olarak sınıflandırılıyor. Mutlak koruma alanlarında ormancılık faaliyetlerine izin verilmezken, kısıtlı uygulama alanlarında yapılacak işler hazırlanan reçeteler doğrultusunda uygulanıyor.

Hedefler ve uygulama:

Saha değerlendirmeleri ve planlamayla hedeflenen; doğal kaynakların korunması, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasıdır. Toplantılar sonucu elde edilen bulgulara göre çalışmalar reçeteye uygun olarak planlanıp aşamalı şekilde hayata geçiriliyor.

KÜTAHYA’DA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

KÜTAHYA’DA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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