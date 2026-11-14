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Kütahya'da tarihi yapı gençlere kazandırıldı: Kameriye Hatun Gençlik Merkezi açıldı

Kütahya'da restore edilen Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, restorasyon ve tefrişat için toplam 36 milyon TL harcanarak düzenlenen törenle gençlerin hizmetine sunuldu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'da tarihi yapı gençlere kazandırıldı: Kameriye Hatun Gençlik Merkezi açıldı

Kent merkezinde tarihi yapı tekrar işlev kazandı:

Kütahya'da gençlere yönelik hizmet verecek şekilde restore edilen Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, restorasyon ve tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

restorasyon maliyeti ve yürütücü kurum:

Vali Musa Işın törende yaptığı konuşmada, merkezin kente ve gençlere hayırlı olmasını diledi ve yapının yeniden şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Restorasyon çalışmaları için 30 milyon TL, tefrişat için ise 6 milyon TL harcandığını belirten Işın, böylece toplam 36 milyon TL tutarındaki yatırımla yapının yeniden işlev kazandığını ifade etti. Çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

gençlik yatırımları ve koruma çalışmaları:

Vali Işın, gençlere yönelik yatırımların süreceğini ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün eski binasının bulunduğu alana yeni bir gençlik merkezinin yapılacağını açıkladı. Projesi onaylanan bu yatırımın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılacağı, tamamlandığında kent merkezinde hizmet veren gençlik merkezi sayısının üçe ulaşacağı kaydedildi.

İl genelinde tarihi yapıların korunmasına ilişkin çalışmalara da değinen Işın, eski adliye binası karşısında bulunan dört tarihi yapının satın alınması için mülk sahipleriyle anlaşma sağlandığını bildirdi. Domaniç'teki cami, Yakup Çelebi Külliyesi, Emet Hanı ve Simav Ulu Camii gibi yapılarda yürütülen restorasyon çalışmalarına dikkat çekildi ve İl Özel İdaresi'nin bu alandaki katkıları vurgulandı.

Vali Işın, gençlerin ülkenin geleceği için taşıdığı öneme işaret ederek, "Gençler bizim hazinemizdir, kıymetimizdir" dedi ve gençlerin korunması ile iyi yetiştirilmesi için devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemini hatırlattı. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi ve Kameriye Hatun Gençlik Merkezi resmen hizmete girdi.

Vali Işın açılışta emeği geçenlere teşekkür ederek, özellikle İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

KÜTAHYA&#039;DA TARİHİ YAPI 36 MİLYON LİRAYLA GENÇLİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

KÜTAHYA'DA TARİHİ YAPI 36 MİLYON LİRAYLA GENÇLİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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