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Kütahya'da Tunus ile kültürel köprü kuran gala yemeği

DPÜ'nün Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlediği 'Afrika’ya Açılan Kapı: Tunus' gala yemeğinde Türkiye-Tunus kültürel ve ekonomik ilişkiler ile Kütahya'nın değerleri öne çıktı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya'da Tunus ile kültürel köprü kuran gala yemeği

Kütahya'da 'Afrika’ya Açılan Kapı: Tunus' gala yemeği gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında "Afrika’ya Açılan Kapı: Tunus" başlıklı gala yemeği, DPÜ Bedesten'de gerçekleştirildi. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile davetliler katıldı.

Programda öne çıkan konular:

Gala yemeğinde, Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ana gündem maddesi olarak ele alındı. Ayrıca etkinlikte Kütahya’nın sahip olduğu geleneksel değerler ve kültürel zenginliklerin uluslararası platformlarda tanıtılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar arasında yer alan kurum temsilcileri ve davetliler, kültürel iş birliklerinin derinleştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Kütahya'nın uluslararası tanıtımına katkı:

Eyüp Kahveci, Kütahya’nın köklü sanat ve kültür birikiminin uluslararası alanda görünür kılınmasının önemine dikkat çekti. Kahveci, şehirdeki kültürel değerlerin markalaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasının gerekliliğini vurgulayarak, organizasyonun Kütahya tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Kahveci ayrıca, programın düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başta olmak üzere akademisyenlere ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Gala yemeğinin düzenlendiği 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu için yetkililer, etkinliğin Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve kültürel iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti. Etkinlik, Kütahya'nın kültürel mirasını uluslararası platformlara taşımaya yönelik bir adım olarak kayda geçti.

KÜTAHYA’DA &quot;AFRİKA’YA AÇILAN KAPI: TUNUS&quot; GALA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

KÜTAHYA’DA "AFRİKA’YA AÇILAN KAPI: TUNUS" GALA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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