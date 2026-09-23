Kütahya'nın sanayi rotası Türkevi'nde masaya yatırıldı

KUTSO yönetimi New York'ta Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede kent ekonomisinin öncelikli konuları ve yerel kalkınma stratejileri gündeme geldi.

Görüşmenin odağı: sanayi dönüşümü ve stratejik öncelikler:

Toplantıda, Kütahya'nın sanayide dönüşüm süreci ile Kütahya Kalkınma Raporu kapsamında belirlenen stratejik öncelikler detaylı şekilde ele alındı. Taraflar, kentin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve bölgesel rekabetin artırılmasına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Yerel-uluslararası bağlam ve teşekkür:

Argat, yoğun programı içinde kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür etti. Görüşme, KUTSO ile merkezi yönetim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve Kütahya'nın ekonomik hedeflerinin uluslararası platformlarda daha görünür kılınması açısından önem taşıyor.

Toplantının ardından yapılan paylaşımlar, kentin uzun vadeli kalkınma hedefleri ve sanayi politikalarının hem yerel aktörler hem de merkezi karar mekanizmalarıyla uyumlu hale getirilmesine yönelik adımların takip edileceğini gösteriyor. KUTSO'nun önümüzdeki dönemde bu süreçlere katkı sağlayacak girişimleri yakından izleyeceği belirtildi.

KUTSO BAŞKANI ARGAT, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ