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Kuyt'un Liverpool sınavında üç değişiklik

Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool sınavına Göztepe maçına göre üç değişiklikle çıktı; Archie Brown, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood ilk 11'de.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kuyt'un Liverpool sınavında üç değişiklik

kuyt'un tercihleri:

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Liverpool önünde Göztepe maçının ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı. Ligde cezası sona eren Archie Brown formasına kavuşurken, Levent Mercan yedek soyundu. Hücumda ise Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu yerine İsmail Yüksek ile Mason Greenwood şans buldu.

fenerbahçe'nin 11'i:

Sarı-lacivertler sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku.

Yedekler arasında ise Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Ognjen Mimovic yer aldı.

tribünler, eksikler ve saygı duruşu:

Maçı protokol tribününden takip eden ve teknik direktörlük için anlaşma sağlanan Emre Belözoğlu için statta kısa bir karşılama yapıldı; anonsla 'hoş geldin' mesajı verildi ve tribünler alkışlarla destek gösterdi. 46 yaşındaki teknik adamın yarın ekibiyle göreve başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Liverpool karşısında sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake olmadan mücadele etti; her iki oyuncu da maç kadrosuna dahil edilmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü iç saha maçında tribünler tıklım tıklım doldu; taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tribünlere çağırdı ve seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziğiyle coşku yükseldi.

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden Tenerife oyuncusu Jesus de Miguel için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Miguel'in fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı, reklam panoları ve LED ekranlar karartıldı. Miguel, lig maçında Andorra kalecisi Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelede göğsüne aldığı şiddetli darbe sonrası kalbi durmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU DİRK KUYT, SON OYNADIKLARI GÖZTEPE MAÇI 11&#039;İNE GÖRE LİVERPOOL...

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU DİRK KUYT, SON OYNADIKLARI GÖZTEPE MAÇI 11'İNE GÖRE LİVERPOOL MÜSABAKASINA 3 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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