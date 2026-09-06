Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kuzeyde altyapı seferberliği: İzmir'de su hatları yenileniyor

İZSU'nun Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'yi kapsayan 147 milyon 248 bin liralık su yatırımı yüzde 52'ye ulaştı; çalışmalar 2028 başında tamamlanacak.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:16

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 10:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kuzeyde altyapı seferberliği: İzmir'de su hatları yenileniyor

İzmir'in kuzeyinde su altyapısı güçlendiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin kuzeyinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmasında önemli bir ilerleme kaydetti. 147 milyon 248 bin lira tutarındaki yatırım, şu ana kadar yüzde 52 seviyesine ulaştı. Proje kapsamında eskimiş hatların yenilenmesiyle arızaların ve buna bağlı su kayıplarının azaltılması hedefleniyor; çalışmaların 2028 yılının başında tamamlanması planlanıyor.

Doğançay'da yaklaşık 5,5 kilometrelik çalışma:

Yatırımın sahada yürütülen uygulamalarında Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli öncelikli ilçeler olarak öne çıktı. Karşıyaka'da bugüne kadar 3,25 kilometre branşman hattı yenilenirken, 2,4 kilometre ana boru döşendi. Bayraklı'nın Doğançay Mahallesi'nde ise yaklaşık 1,5 kilometre branşman hattı yenilenip 4 kilometre yeni ana boru döşendi; Doğançay'da toplamda yaklaşık 5,5 kilometre çalışma gerçekleştirildi.

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, yapılan çalışmanın mahalledeki sık arızaları azaltmaya başladığını belirterek, "Branşmanlarımız çok eskiydi. Sıcaktan, soğuktan ve su basıncından etkileniyordu. Özellikle yaz aylarında hemen hemen her sokakta 4-5 noktada patlak meydana geliyordu. Bu konuda İZSU ile bir toplantı yaptık. En çok su patlağı yaşanan ve branşmanların çok eski olduğu noktalarla ilgili yazışmalarımızı yaptık. Branşmanlarımız yenilenmeye başladı ve sıkıntının büyük bölümü giderildi" diye konuştu.

Çiğli'de dört mahallede hat yenilemesi:

Çiğli ilçesinde altyapı güçlendirme çalışmaları Aydınlıkevler, Balatçık, Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet mahallelerinde sürüyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde 636 metre branşman hattı yenilenirken, 220 metre yeni ana boru döşendi. Balatçık Mahallesi'nde 914 metre branşman hattı yenilenip 227 metre ana boru yerleştirilirken, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 405 metre ve Cumhuriyet Mahallesi'nde 236 metre yeni ana boru döşendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde ayrıca 38 metre branşman hattı yenilendi.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mürvet Karakoç, yaklaşık 45 yıllık mahallenin eskimiş altyapısı nedeniyle sık sık boru patlakları ve su kayıpları yaşandığını belirterek, "İklim şartları nedeniyle su kıtlığıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, patlaklar nedeniyle yaşanan su kayıpları canımızı yakıyordu. İZSU yetkilileriyle çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Sağ olsunlar, her konuda destek oluyorlar. Mahallemiz için yatırım talebinde bulunduk, onlar da bize çok güzel yardımcı oldular. Yaklaşık 15 sokağımızda altyapı yenileme çalışması yapıldı. Vatandaşlarımız da biz de çok mutluyuz. Artık su kayıpları yaşamayacağız, altyapımız yenilenmiş oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yürütülen çalışmanın öncelikle arıza sıklığını düşürmeyi ve su kayıplarını azaltmayı amaçladığını vurguluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede daha dayanıklı ve güvenilir bir içme suyu şebekesi hedefleniyor.

İZMİR’İN KUZEYİNDE SU ALTYAPISINA 147 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İZMİR’İN KUZEYİNDE SU ALTYAPISINA 147 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emek karşılığı yüksek fiyat: Şırnak yaylalarında kilogramı 5 bin lirayı bulan or...
images

Doğayla buluşma noktası açıldı: Reşadiye Mesire Alanı Çekmeköy'de hizmete girdi
images

Alacabel tüneli Konya-Antalya ulaşımını daha güvenli ve 20 dakika kısaltacak
images

Alacabel tüneliyle konya-antalya hattında zaman ve maliyet avantajı sağlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Canlı yayın sırasında kapı çalınca yakalandı, hakkında 64 yıl 6 ay hapis cezası var

Gökyüzü şöleni Simav’da şekillendi: havacılık festivali renkli gösterilere sahne oldu

Orta vadeli programla ekonomik istikrar ve büyümeye odak

Teşikan yaylası'nda suyun paylaşımı için muhtarlar uyarıda bulundu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu