Kuzeyde altyapı seferberliği: İzmir'de su hatları yenileniyor

İzmir'in kuzeyinde su altyapısı güçlendiriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin kuzeyinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmasında önemli bir ilerleme kaydetti. 147 milyon 248 bin lira tutarındaki yatırım, şu ana kadar yüzde 52 seviyesine ulaştı. Proje kapsamında eskimiş hatların yenilenmesiyle arızaların ve buna bağlı su kayıplarının azaltılması hedefleniyor; çalışmaların 2028 yılının başında tamamlanması planlanıyor.

Doğançay'da yaklaşık 5,5 kilometrelik çalışma:

Yatırımın sahada yürütülen uygulamalarında Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli öncelikli ilçeler olarak öne çıktı. Karşıyaka'da bugüne kadar 3,25 kilometre branşman hattı yenilenirken, 2,4 kilometre ana boru döşendi. Bayraklı'nın Doğançay Mahallesi'nde ise yaklaşık 1,5 kilometre branşman hattı yenilenip 4 kilometre yeni ana boru döşendi; Doğançay'da toplamda yaklaşık 5,5 kilometre çalışma gerçekleştirildi.

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, yapılan çalışmanın mahalledeki sık arızaları azaltmaya başladığını belirterek, "Branşmanlarımız çok eskiydi. Sıcaktan, soğuktan ve su basıncından etkileniyordu. Özellikle yaz aylarında hemen hemen her sokakta 4-5 noktada patlak meydana geliyordu. Bu konuda İZSU ile bir toplantı yaptık. En çok su patlağı yaşanan ve branşmanların çok eski olduğu noktalarla ilgili yazışmalarımızı yaptık. Branşmanlarımız yenilenmeye başladı ve sıkıntının büyük bölümü giderildi" diye konuştu.

Çiğli'de dört mahallede hat yenilemesi:

Çiğli ilçesinde altyapı güçlendirme çalışmaları Aydınlıkevler, Balatçık, Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet mahallelerinde sürüyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde 636 metre branşman hattı yenilenirken, 220 metre yeni ana boru döşendi. Balatçık Mahallesi'nde 914 metre branşman hattı yenilenip 227 metre ana boru yerleştirilirken, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 405 metre ve Cumhuriyet Mahallesi'nde 236 metre yeni ana boru döşendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde ayrıca 38 metre branşman hattı yenilendi.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mürvet Karakoç, yaklaşık 45 yıllık mahallenin eskimiş altyapısı nedeniyle sık sık boru patlakları ve su kayıpları yaşandığını belirterek, "İklim şartları nedeniyle su kıtlığıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, patlaklar nedeniyle yaşanan su kayıpları canımızı yakıyordu. İZSU yetkilileriyle çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Sağ olsunlar, her konuda destek oluyorlar. Mahallemiz için yatırım talebinde bulunduk, onlar da bize çok güzel yardımcı oldular. Yaklaşık 15 sokağımızda altyapı yenileme çalışması yapıldı. Vatandaşlarımız da biz de çok mutluyuz. Artık su kayıpları yaşamayacağız, altyapımız yenilenmiş oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yürütülen çalışmanın öncelikle arıza sıklığını düşürmeyi ve su kayıplarını azaltmayı amaçladığını vurguluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede daha dayanıklı ve güvenilir bir içme suyu şebekesi hedefleniyor.

İZMİR’İN KUZEYİNDE SU ALTYAPISINA 147 MİLYON LİRALIK YATIRIM