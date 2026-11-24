Kuzka desteğiyle güvenli gıdaya geçiş

Kastamonu'da faaliyet gösteren 14 kadın kooperatifi ve bu kooperatiflere üye yaklaşık 30 kadın üretici, gıda güvenliği standartlarına uygun üretim kapasitelerini artırmak amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen bir eğitim ve danışmanlık programına katıldı. Destek 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında, "Kastamonu’da Bilinçli Kooperatif Güvenli Gıda Projesi için Eğitim ve Danışmanlık İşi" başlığı altında sağlandı. Projenin başvuru sahibi Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü, proje ortağı ise S.S. Geleceğe Nefes Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'dir.

Eğitimde verilen temel konular

Eğitim programı KUZKA hizmet binasında düzenlendi ve katılımcılara 5996 sayılı Kanun ışığında gıda güvenliği mevzuatı anlatıldı. Gün boyu süren eğitimde ayrıca tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), hijyen ve sanitasyon uygulamaları, izlenebilirlik ve kayıt sistemleri, gıda işletmelerinin kayıt ve onay prosedürleri ile kalite yönetim sistemleri konularında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

İşletme bazlı danışmanlık ve beklentiler

Proje, teorik eğitimin ötesinde kooperatiflere yerinde ve çevrim içi danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Bu kapsamda kooperatiflerin üretim süreçleri yerinde incelenerek mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılıyor; işletmelere özgü HACCP ön ihtiyaç programları oluşturuluyor, dokümantasyon altyapısı kuruluyor ve izlenebilirlik sistemleri geliştiriliyor. Ayrıca gıda mevzuatına uygun üretimin sağlanması ve kayıt-onay süreçlerinin uygulanmasında rehberlik veriliyor. Proje ile amaç, kooperatiflerin hijyen, kalite ve güvenli gıda standartlarına uygun üretim kapasitelerini geliştirmek ve edinilen bilgi ile deneyimin kooperatif ortakları ve çalışanları arasında yaygınlaştırılarak il genelinde farkındalığın artmasını sağlamaktır.

KASTAMONU’DA FAALİYET GÖSTEREN 14 KADIN KOOPERATİFİNDEN YAKLAŞIK 30 KADIN ÜRETİCİ, GIDA GÜVENLİĞİ STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİM KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI’NDAN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ ALDI.