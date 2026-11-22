Dörtyol'da selin ardından hayatta kalan tek yavruya büyük özen

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış, Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Avzer Deresinin taşmasına yol açtı. Taşkın suları Papatya, Doğan ve Enes sokaklarındaki bazı evlere ve ahırlara zarar verdi; bölgede yaşayan ailelerin geçim kaynağı etkilendi.

ahır ve küçükbaş hayvan kaybı:

Kudret ve Halil Atik çiftinin ahırı sel nedeniyle yıkıldı ve çiftlikte bulunan dört küçükbaş hayvan suya kapılarak telef oldu. Ailenin anlattığına göre, anne koyun sele kapılırken geriye sadece bir kuzusu kaldı.

kuzunun bakımı ve biberonla beslenmesi:

Hayvanların büyük kısmını kaybeden aile, Kudret Atik öncülüğünde geride kalan kuzuyu kurtardı ve bakımını üstlendi. Şu an kuzuyu biberonla besleyerek büyütmeye çalışıyorlar; aile, hem yavruyu hayatta tutmak hem de yaşanan maddi zararı atlatmak için çaba gösteriyor.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE YAŞAYAN KUDRET ATİK, ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE TAŞAN AVZER DERESİNİN SULARINA KAPILAN KOYUNUNDAN GERİYE KALAN KUZUYU BİBERONLA BESLİYOR.