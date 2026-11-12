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Ladik’te ahşap oyunlarla gelenek canlandı, öğrenciler stratejiyle tanıştı

Ladik’teki ahşap akıl ve strateji oyunları sergisi, geleneksel işçiliği öne çıkarıp öğrencilerin dikkat, sabır ve stratejik düşünme becerilerini geliştirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ladik’te ahşap oyunlarla gelenek canlandı, öğrenciler stratejiyle tanıştı

Ladik’te ahşap oyunlar sergisi:

Samsun’un Ladik ilçesinde düzenlenen Ladik 7. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Geleneksel ahşap işçiliği ile eğitsel oyunları bir araya getiren etkinlik, özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. El emeğiyle üretilen parçalar sergide sergilendi ve katılımcılara deneyimleme imkânı sağlandı.

Sergide yer alan oyunlar:

Sergide dokuztaş, mandala, hedef 5, dama, mangala, tangram, kule oluşturma ve denge oyunlarının yanı sıra ahşap yapbozlar, geometrik şekiller ve eşleştirme oyunları yer aldı. Bu çeşitlilik, hem bireysel hem de grup odaklı zihinsel etkinliklere olanak tanıdı ve farklı yaş gruplarının çözüm yolları geliştirmesine zemin hazırladı.

Katılım, gözlemler ve amaç:

Etkinliği gezen öğrenciler oyunları yakından inceleyip uygulayarak rakiplerine karşı hamlelerini planladı ve farklı stratejiler denedi. Sergideki oyunların dikkat, sabır, problem çözme, mantıksal akıl yürütme ve stratejik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlaması hedeflendi. Öğrenciler, ahşap oyunlarla hem el becerilerini hem de strateji geliştirme yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buldu.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve ahşap işçiliğinin tanıtılması serginin bir diğer önceliğiydi; etkinlik, deneyimleyerek öğrenmeye imkân veren çalışmalardan biri olarak planlandı ve gelecek yıllarda düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Sergiye katılan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal öğrencilerle dokuztaş, dama ve çeşitli strateji oyunlarında bir araya geldi. Başkan Topal, çocukların zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen etkinliklere önem verdiklerini belirterek benzer çalışmaların sürdürülmesini hedeflediklerini ifade etti. Etkinlikte ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aksoy da yer aldı.

LADİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN “LADİK 7. ZEKÂ GELİŞTİRİCİ AHŞAP AKIL VE STRATEJİ OYUNLARI EL SANATLARI...

LADİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN “LADİK 7. ZEKÂ GELİŞTİRİCİ AHŞAP AKIL VE STRATEJİ OYUNLARI EL SANATLARI SERGİSİ” ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI. GELENEKSEL AHŞAP İŞÇİLİĞİYLE ZEKÂ VE STRATEJİ OYUNLARINI BİR ARAYA GETİREN SERGİ, ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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