maç özeti:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 6. Grup 6. hafta maçında Osmanelispor, deplasmanda Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı. Maç, geçtiğimiz pazar günü saat 14.00'te Darıca İlçe Stadı'nda oynandı; namağlup iki takımın mücadelesinde ev sahibi erken golle öne geçti.

skor ve golcüler:

Maça hızlı başlayan Darıca 1934, 3. dakikada Hakan Kaşıkara'nın golüyle durumu 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi baskısını arttırdı ve maçın kontrolünü ele aldı.

49. dakikada Kerim Deler, 54. dakikada Mahsum Yaşar ile farkı ikiye çıkardı. 80. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerim Deler skoru 4-0'a getirdi; 88. dakikada Mustafa Aköz bir gol daha ekledi. Maçın uzatma dakikalarında tekrar sahneye çıkan Mahsum Yaşar son golü kaydederek skoru 6-0 yaptı.

puan durumu ve sonraki maç:

Bu sonuçla Darıca 1934 ligde 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürdü. Osmanelispor ise ligde ilk yenilgisini alarak 9 puanla 6. sıraya geriledi. Osmanelispor ligin sonraki haftasında Devrek Belediyespor'a konuk olacak.

OSMANELİSPOR, LİDERE FARKLI YENİLDİ