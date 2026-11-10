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Lider Hacılar Erciyesspor farklı galibiyetle yoluna devam etti

Kayseri Süper Amatör Küme 3. haftasında Hacılar Erciyesspor, Argıncık Stadı'nda Kocasinan Ülküspor'u 5-0 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Lider Hacılar Erciyesspor farklı galibiyetle yoluna devam etti

Maç özeti:

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Süper Amatör Küme 3. haftasında Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Kocasinan Ülküspor'u 5-0 yenerek haftayı farklı bir galibiyetle kapattı. Bu sonuçla lider ekip ligde 3'te 3 yaptı ve rakiplerine net bir mesaj verdi.

Goller ve dakikalar:

Konuk ekip karşısında Hacılar Erciyesspor'un golleri şu dakikalarda geldi: Ömer Faruk Karadoğan (36'), Batuhan Duran (57'), Mevlüt Metin (61'), Dursun Erdem Yıldız (76') ve Arda Burak Avcı (80'). İlk yarıda gelen tek golle üstünlüğü ele geçiren ev sahibi, ikinci yarıda etkili oyunuyla skoru hızla genişletti.

Kadro, değişiklikler ve hakemler:

Maçta düdüğü çalan hakem trio Furkan Ulu, Ersin Öztürk ve Harun Soyeşik oldu. Kocasinan Ülküspor sahaya M. Enes Yıldız, Hanifi Can Söğüt, Enes Kaya (Muhammed Talha Yıldırım dk. 70), Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü, Yusuf Göktaş, Memduh Elbistan, Kadir Aygül, Muhsin Gürhan (Muhammed Sefa Uludağlar dk. 58), Yunus Emre Akkaya (Yusuf Eroğlu dk. 58), Bayrak Çiçek (Bedirhan Öztürk dk. 62) on biriyle çıktı.

Hacılar Erciyesspor'un ilk 11'i ise Yakuphan Kocaoğlu, Talha Karaevli, Ömer Faruk Karadoğan, Can Ölçer (Arda Burak Avcı dk. 77), Mahir Işkın (Dursun Erdem Yıldız dk. 46), Batuhan Duran, Berat İşkol, Melih Akça (Abdullah Gürbüz dk. 46), Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz (Mustafa Enes İl dk. 77), Batuhan Kaya (Mevlüt Metin dk. 46) şeklindeydi.

Hacılar Erciyesspor maç boyunca hücumda çeşitlilik gösterirken, savunmada da düzenli bir kapanış sergiledi ve rakip hücumları etkisiz bıraktı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri skor üretiminde belirleyici oldu.

Bu sonuç, Hacılar Erciyesspor için hem puan hem de moral anlamında değerli bir katkı sağlarken, Kocasinan Ülküspor için ise takım içinde bazı eksiklerin giderilmesinin gerekliliğini ortaya koydu.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 3. HAFTASINDA LİDER HACILAR ERCİYESSPOR, RAKİBİ KOCASİNAN...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 3. HAFTASINDA LİDER HACILAR ERCİYESSPOR, RAKİBİ KOCASİNAN ÜLKÜSPOR’U 5-0 SKORLA FARKLI MAĞLUP EDEREK 3’DE 3 YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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