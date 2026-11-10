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Lider İsmail Okumuş FK farklı skorla çıkışını sürdürdü

İsmail Okumuş FK, Kayseri Kâmil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyükspor'u 7-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Lider İsmail Okumuş FK farklı skorla çıkışını sürdürdü

İsmail Okumuş FK 7-1 ile liderliğini sürdürdü:

Kayseri Kâmil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu'nda İsmail Okumuş Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında Sümer Stadı'nda oynanan maçta Sindelhöyükspor'u 7-1 mağlup ederek üç maçta üç galibiyetle 9 puana ulaştı. Maçın hakem triosunu Ahmet İnci, Tolga Selvi ve Resul Satılmış oluşturdu.

goller ve kritik dakikalar:

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, Mustafa Yerebasmaz'ın 1. dakikadaki golüyle öne geçti. Ardından Arda İlik (10') ve Mustafa Yerebasmaz (19') farkı açtı. İlk yarının ikinci bölümünde de ev sahibi üstünlüğü sürdü; Arda İlik (26'), Ömer Faruk Akburak'ın kırmızı kartı (30') ve Erdal Kartal'ın (42') golüyle skor 6-0'a geldi. İlk yarı sonuna doğru Batuhan Gümüş (45') da fileleri havalandırdı. Konuk ekipten İlkay Develioğlu, 85. dakikada farkı dindirerek takımının tek golünü kaydetti.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

İsmail Okumuş FK sahaya Abdulkadir Polat; Ömer Faruk Kalkan; Arda İlik; Ahmet Korkmaz (Reha Akkan dk. 51); Erdal Kartal; Mustafa Efe Uluç (Osman Kemahlı dk. 46); Musa Güneş (Resul Yıldırım dk. 51); Durdu Eren Özgül; Batuhan Gümüş (Kadir Uğur dk. 46); Samet Çetin; Mustafa Yerebasmaz (Fatih dk. 53) dizilişiyle çıktı. Sindelhöyükspor'da Halil Yanar; Çelebi Osman Gülce (Selman Suvay dk. 46); Alper Gürkcü; İlkay Develioğlu; Mithatcan Arslan (Hakan Firez dk. 46); Sami Seyis; Muhammet Mustafa Koyuncu; Ömer Faruk Akburak; Mevlit Dinç (Fatih Özkan dk. 76); Hasan Çetin; Yusuf Suvay görev yaptı. Maçta Sindelhöyükspor'dan Ömer Faruk Akburak 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

maçın özeti ve tabloya etkisi:

İsmail Okumuş FK, hızlı başlayan atakları ve etkin hücum organizasyonlarıyla maçı büyük farkla kazanırken, Mustafa Yerebasmaz'ın erken golleri ve Arda İlik'in iki golü dikkat çekti. Kırmızı kartın da etkisiyle Sindelhöyükspor direnç gösteremedi. Bu sonuçla İsmail Okumuş FK grupta liderliğini pekiştirirken 9 puana yükseldi.

KAYSERİ KÂMİL BAŞKAL 1. AMATÖR KÜME A GRUBU LİDERİ İSMAİL OKUMUŞ FUTBOL KULÜBÜ, LİGİN 3....

KAYSERİ KÂMİL BAŞKAL 1. AMATÖR KÜME A GRUBU LİDERİ İSMAİL OKUMUŞ FUTBOL KULÜBÜ, LİGİN 3. HAFTASINDA OYNADIĞI MAÇTA SİNDELHÖYÜKSPOR’U 7-1 MAĞLUP EDİP 3’DE 3 YAPARAK 9 PUANA ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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